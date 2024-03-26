Прямой эфир

Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Майами

26 марта 2024 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Майами-1

На предыдущей стадии белоруска обыграла представительницу Британии Кэти Бултер. Фавориткой была соперница. Она недавно не знала равных на полутысячнике в Сан-Диего. Но нынче успех сопутствовал нашей соотечественнице – 7:5, 6:1. В четвертьфинале белоруска померяется силами с Юлией Путинцевой из Казахстана.

# Теннис # Виктория Азаренко

Другие новости рубрики

Все новости
«Шахтёр» обыграл «Брест» в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента
26 марта 2024 12:40

«Шахтёр» обыграл «Брест» в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента

150 юных спортсменов со всей страны! Минск принимает первенство Беларуси по шахматам
25 марта 2024 20:01

150 юных спортсменов со всей страны! Минск принимает первенство Беларуси по шахматам

На «Олимпик-Арене» определились победители и призёры 1-го сезона хоккейного турнира «Кубок Федерации»
25 марта 2024 17:24

На «Олимпик-Арене» определились победители и призёры 1-го сезона хоккейного турнира «Кубок Федерации»