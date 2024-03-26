Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Майами

На предыдущей стадии белоруска обыграла представительницу Британии Кэти Бултер. Фавориткой была соперница. Она недавно не знала равных на полутысячнике в Сан-Диего. Но нынче успех сопутствовал нашей соотечественнице – 7:5, 6:1. В четвертьфинале белоруска померяется силами с Юлией Путинцевой из Казахстана.