Белорусский форвард Алексей Протас заработал 2 очка в матче против «Баффало»

Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас продолжает набирать очки в Национальной хоккейной лиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В свой 24-й день рождения нападающий заработал 2 балла в поединке против «Баффало». Сначала Протас ассистировал Тому Уилсону, а затем забросил сам, сделав счет в матче равным – 3:3. И все же выиграть столичному клубу не удалось – «Вашингтон» уступил в серии буллитов – 3:4. Всего белорус провел на льду 20 минут, нанес 4 броска в створ ворот, показатель полезности «+2». В 40 матчах нынешнего сезона Протас уже набрал 35 очков.