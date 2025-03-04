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Белорусский форвард Алексей Протас отличился ассистентским баллом в НХЛ

04 марта 2025 11:32
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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» на домашнем льду одолел «Оттаву» – 5:4, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусский форвард Алексей Протас отличился ассистентским баллом на 53-й минуте, когда Мартин Фегервары вывел свою команду вперед. Алексей играл в стартовом звене с Диланом Строумом и Александром Овечкиным, провел на льду 16,5 минут, исполнил три броска в створ ворот. Со старта сезона в его активе 51 балл при показателе полезности «+30». Протас – третий бомбардир своей команды. «Вашингтон» же удерживает лидерство в Восточной конференции и занимает второе место в сводной таблице всей лиги.

# Хоккей # Алексей Протас

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