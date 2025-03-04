В американском Индиан-Уэллсе состоялась жеребьёвка турнира категории 1000

В американском Индиан-Уэллсе состоялась жеребьевка турнира категории 1000, в котором примут участие и белорусские теннисистки, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка мира Арина Соболенко начнет свое выступление со второго раунда, где сыграет с победительницей пары Анна Блинкова – Маккартни Кесслер. Виктория Азаренко, занимающая 35-е место планетарного топа, в первом раунде основы встретится с одной из победительниц квалификационного этапа. Виктория – трехкратная чемпионка этих соревнований. Действующей победительницей турнира является Ига Швентек из Польши.