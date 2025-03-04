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В американском Индиан-Уэллсе состоялась жеребьёвка турнира категории 1000

04 марта 2025 11:32
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В американском Индиан-Уэллсе состоялась жеребьевка турнира категории 1000, в котором примут участие и белорусские теннисистки, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Первая ракетка мира Арина Соболенко начнет свое выступление со второго раунда, где сыграет с победительницей пары Анна Блинкова – Маккартни Кесслер. Виктория Азаренко, занимающая 35-е место планетарного топа, в первом раунде основы встретится с одной из победительниц квалификационного этапа. Виктория – трехкратная чемпионка этих соревнований. Действующей победительницей турнира является Ига Швентек из Польши.

# Теннис

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