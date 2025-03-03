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Белорусские стрелки завоевали четыре награды на международных турнирах

03 марта 2025 20:12
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На международном турнире по пулевой стрельбе, который проходит в Казахстане, в первый соревновательный день белорусы завоевали две награды, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусские стрелки завоевали четыре награды на международных турнирах-2

Мария Мартынова победила в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 25 метров, а Александр Качевский стал серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 50 метров.

Также на молодежном чемпионате Европы в Хорватии успешно выступают представители Беларуси. Николай Якута победил в стрельбе из пневматического пистолета, а Александра Петрова в аналогичной дисциплине показала второй результат.

# Стрельба

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