Белорусские стрелки завоевали четыре награды на международных турнирах

На международном турнире по пулевой стрельбе, который проходит в Казахстане, в первый соревновательный день белорусы завоевали две награды, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Мария Мартынова победила в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 25 метров, а Александр Качевский стал серебряным призером в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 50 метров.

Также на молодежном чемпионате Европы в Хорватии успешно выступают представители Беларуси. Николай Якута победил в стрельбе из пневматического пистолета, а Александра Петрова в аналогичной дисциплине показала второй результат.