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Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над китайским «Куньлунем»

03 марта 2025 20:10
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Хоккеисты минского «Динамо» одержали седьмую викторию подряд в КХЛ. На этот раз «зубры» взяли верх над китайским «Куньлунем», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над китайским «Куньлунем»-2

В первом периоде игра шла на встречных курсах, но счет открыли хозяева – Вадим Мороз не оставил шансов голкиперу соперника. На старте второй 20-минутки Брэди Лайл с разворота забросил эффектную шайбу, а затем Николас Милош упрочил преимущество белорусской команды. На экваторе периода вратаря «Куньлуня» огорчил Вадим Шипачев. «Зубры» повели 4:0.

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над китайским «Куньлунем»-4

Окончательный счет поединка вы видите на своих экранах.

Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над китайским «Куньлунем»-6

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Ребята хорошо отнеслись к этой игре, второй период удался, обилие голов. Единственное, что таких два быстрых гола в меньшинстве. Тут надо было сыграть дисциплинированнее, не получать такие простые удаления. 

Следующий матч команда Дмитрия Квартальнова проведет 5 марта с тольяттинской «Ладой».

# Хоккей # Дмитрий Квартальнов

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