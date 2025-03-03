Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над китайским «Куньлунем»

Хоккеисты минского «Динамо» одержали седьмую викторию подряд в КХЛ. На этот раз «зубры» взяли верх над китайским «Куньлунем», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде игра шла на встречных курсах, но счет открыли хозяева – Вадим Мороз не оставил шансов голкиперу соперника. На старте второй 20-минутки Брэди Лайл с разворота забросил эффектную шайбу, а затем Николас Милош упрочил преимущество белорусской команды. На экваторе периода вратаря «Куньлуня» огорчил Вадим Шипачев. «Зубры» повели 4:0.

Окончательный счет поединка вы видите на своих экранах.