Белорусский финал. Матч Соболенко и Азаренко в Остраве в 5 кадрах

Новости Беларуси. Белорусский финал. На теннисном турнире Ostrava Open в борьбе за титул встретились Виктория Азаренко и Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет обе девушки начали на равных – 2:2 , но затем Соболенко взяла четыре гейма подряд, причем два их них – под ноль, и закрыла партию – 6:2.

В перерыве Виктория прибегла к помощи врачей. Было очевидно, что у спортсменки проблемы с самочувствием. Видимо, это не позволило Азаренко показать свой лучший теннис, и Арина уверенно взяла вторую партию – 6:2.

Отметим, для 22-летней Соболенко это уже седьмой титул WTA. Благодаря этой победе первая ракетка Беларуси переместилась на одну позицию в мировом рейтинге: теперь она 11-я. Также на одно место улучшила свой показатель и Виктория: она 13-я.