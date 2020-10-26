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Белорусский финал. Матч Соболенко и Азаренко в Остраве в 5 кадрах

26 октября 2020 11:42
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Новости Беларуси. Белорусский финал. На теннисном турнире Ostrava Open в борьбе за титул встретились Виктория Азаренко и Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусский финал. Матч Соболенко и Азаренко в Остраве в 5 кадрах-1

Первый сет обе девушки начали на равных – 2:2 , но затем Соболенко взяла четыре гейма подряд, причем два их них – под ноль, и закрыла партию – 6:2.  

Белорусский финал. Матч Соболенко и Азаренко в Остраве в 5 кадрах-4

В перерыве Виктория прибегла к помощи врачей. Было очевидно, что у спортсменки проблемы с самочувствием. Видимо, это не позволило Азаренко показать свой лучший теннис, и Арина уверенно взяла вторую партию – 6:2.  

Белорусский финал. Матч Соболенко и Азаренко в Остраве в 5 кадрах-7

Отметим, для 22-летней Соболенко это уже седьмой титул WTA. Благодаря этой победе первая ракетка Беларуси переместилась на одну позицию в мировом рейтинге: теперь она 11-я. Также на одно место улучшила свой показатель и Виктория: она 13-я.  

Белорусский финал. Матч Соболенко и Азаренко в Остраве в 5 кадрах-10

Белорусский финал. Матч Соболенко и Азаренко в Остраве в 5 кадрах-12

Кстати, Арина Соболенко на турнире в Чехии выиграла оба финала: в паре с Элис Мертенс они были лучше дуэта Дабровски – Стефани – 6:1, 6:3.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Элис Мертенс # Луиза Стефани # Габриэла Дабровски # Фотофакт

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