Прямой эфир

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом

25 октября 2020 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Жми на газ, бей по воротам!»  кричат теперь в Бобруйске. В городе после паузы длиной в 17 лет реанимировали зрелищный вид спорта  мотобол, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Специально для этой игры в городе реконструировали единственную в регионе площадку. С тех пор на ней не умолкает рев мотоциклов, а подростки напрочь забыли о домашних приставках, социальных сетях и смартфонах.

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-1

Дождь, ветер и даже немного снега, а этим ребятам все нипочем. Говорят, когда слышат этот звук, попадают в жаркое лето. Адреналин зашкаливает. Цель одна  попасть в ворота.

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-4

Мотобол для Бобруйска  идея не новая. В былые времена местная мотобольная команда без рекламы и афиш собирала на матчи по несколько сотен болельщиков. В 1992 году бобруйчане взяли серебро на чемпионате Беларуси. Потом был перерыв в почти 20 лет. И вот опять мотобол решили поднять на былые вершины.

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-7

Геннадий Грек, директор Бобруйской объединенной организационной структуры ДОСААФ:
Этот спорт отличается своей динамикой. Здесь нужно быть и смелым, и умным, и очень хорошо разбираться в технике. Скорость во время атаки доходит до 80-100 километров. Но это практически безопасно, потому что игроки защищены, имеют отличную одежду. Мотоциклы подготовлены. И это все создает такие эмоции, которые невозможно пережить в нормальной жизни.

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-10

На поле нет одинаковых мотоциклов. Все они «заточены» под каждого игрока. Руль усилен, рама и глушитель переварены, подвеска переделана. Мотоботы игроков внутри залиты эпоксидным клеем вперемешку со стекловолокном. Все эти фокусы с техникой и одеждой для одной цели – сделать мотоцикл крепче, а удар сильнее.

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-13

Евгений Калинкевич, капитан бобруйской мотобольной команды:
Родители, конечно, волнуются, так как это травмоопасный вид спорта. После тренировок ноги болят. Но это ничего не меняет, так как ты получаешь кучу адреналина.

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-16

Гунар Шмидт, инструктор-методист по мотоциклетным видам спорта при ДОСААФ:
Там очень сложная техника. Этот мячик кажется, что прилип к мотоциклу, на самом деле он утекает от тебя. Там есть сложности свои: как сесть, ягодицу снизить, мячик обнять, наоборот толкнуть.

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-19

Правила те же, что и в футболе. Играют четыре мотоциклиста по два в защите и нападении и пеший вратарь. В его зону въезжать мотоциклистам запрещено.

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-22

Юлия Мычка, корреспондент:
Мотобол это не только зрелищная игра, но еще существенный выброс адреналина. Пожалуй, всего страшнее вратарю. Ведь в него летит мяч в три раза больше футбольного!

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-25

Состав команды – новобранцы. У каждого к мотоболу своя дорога. У Артема необычная. Парень десять лет занимался хореографией, но однажды, попав на тренировку по мотоболу, сменил танцевальные туфли на мотоботы. С тех пор динамичные танцы исполняет на поле в паре с мотоциклом.  

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-28

Артем Заруба, житель Бобруйска:
Мне с детства нравилась техника, мотоциклы особенно. Даже поступил в автотранспортный колледж. Адреналин, драйв, работа с техникой, вот мне это нравится. 

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-31

Сегодня мотобол под крылом Бобруйского ДОСААФа. Возрождение игры потребовало немалых затрат. Вид спорта недешевый, но игра того стоит. На базе местного строительного колледжа отремонтировали площадку, закупили технику и экипировку для ребят. Интерес к спорту растет, и часто случайные свидетели тренировок становятся игроками.

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-34

Как-то необычно. А так, вообще, хочется попробовать.

Жаль, что в Бобруйске нет взрослой команды по мотоболу. Многие из ребят не против продолжить путь в этом виде спорта и выйдя из юниорского возраста. Например, Андрею Фоменко с достижением совершеннолетия пришлось покинуть секцию.

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-37

Андрей Фоменко, житель Бобруйска:
Очень скучаю по команде, по звуку мотора. Прихожу сюда, когда есть время.

Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом-40

Пока из-за коронавируса ребята не смогут сразиться с другими белорусскими командами, но это время они используют продуктивно – оттачивают мастерство и работают над стратегией. Ведь мотобол в Бобруйске это не только спорт, а еще и история. И очень хочется, чтобы мотобольшие надежды стали реальностью.

# Мотоциклисты # Геннадий Грек # Евгений Калинкевич # Гунар Шмидт # Артем Заруба # Андрей Фоменко # Юлия Мычка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в финале Ostrava Open
25 октября 2020 16:16

Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в финале Ostrava Open

Тренер ГК «Городничанка» о матче с «БНТУ-БелАЗ»: с такими игроками, как у них, нам пока сражаться тяжело
24 октября 2020 20:37

Тренер ГК «Городничанка» о матче с «БНТУ-БелАЗ»: с такими игроками, как у них, нам пока сражаться тяжело

Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
23 октября 2020 21:07

Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ