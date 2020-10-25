Адреналин, скорость и зрелища. Посмотрите, как в Бобруйске занимаются необычным видом спорта – мотоболом

Новости Беларуси. «Жми на газ, бей по воротам!» – кричат теперь в Бобруйске. В городе после паузы длиной в 17 лет реанимировали зрелищный вид спорта – мотобол, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Специально для этой игры в городе реконструировали единственную в регионе площадку. С тех пор на ней не умолкает рев мотоциклов, а подростки напрочь забыли о домашних приставках, социальных сетях и смартфонах.

Дождь, ветер и даже немного снега, а этим ребятам все нипочем. Говорят, когда слышат этот звук, попадают в жаркое лето. Адреналин зашкаливает. Цель одна – попасть в ворота.

Мотобол для Бобруйска – идея не новая. В былые времена местная мотобольная команда без рекламы и афиш собирала на матчи по несколько сотен болельщиков. В 1992 году бобруйчане взяли серебро на чемпионате Беларуси. Потом был перерыв в почти 20 лет. И вот опять мотобол решили поднять на былые вершины.

Геннадий Грек, директор Бобруйской объединенной организационной структуры ДОСААФ:

Этот спорт отличается своей динамикой. Здесь нужно быть и смелым, и умным, и очень хорошо разбираться в технике. Скорость во время атаки доходит до 80-100 километров. Но это практически безопасно, потому что игроки защищены, имеют отличную одежду. Мотоциклы подготовлены. И это все создает такие эмоции, которые невозможно пережить в нормальной жизни.

На поле нет одинаковых мотоциклов. Все они «заточены» под каждого игрока. Руль усилен, рама и глушитель переварены, подвеска переделана. Мотоботы игроков внутри залиты эпоксидным клеем вперемешку со стекловолокном. Все эти фокусы с техникой и одеждой для одной цели – сделать мотоцикл крепче, а удар сильнее.

Евгений Калинкевич, капитан бобруйской мотобольной команды:

Родители, конечно, волнуются, так как это травмоопасный вид спорта. После тренировок ноги болят. Но это ничего не меняет, так как ты получаешь кучу адреналина.

Гунар Шмидт, инструктор-методист по мотоциклетным видам спорта при ДОСААФ:

Там очень сложная техника. Этот мячик кажется, что прилип к мотоциклу, на самом деле он утекает от тебя. Там есть сложности свои: как сесть, ягодицу снизить, мячик обнять, наоборот толкнуть.

Правила те же, что и в футболе. Играют четыре мотоциклиста – по два в защите и нападении – и пеший вратарь. В его зону въезжать мотоциклистам запрещено.

Юлия Мычка, корреспондент:

Мотобол – это не только зрелищная игра, но еще существенный выброс адреналина. Пожалуй, всего страшнее вратарю. Ведь в него летит мяч в три раза больше футбольного!

Состав команды – новобранцы. У каждого к мотоболу своя дорога. У Артема – необычная. Парень десять лет занимался хореографией, но однажды, попав на тренировку по мотоболу, сменил танцевальные туфли на мотоботы. С тех пор динамичные танцы исполняет на поле в паре с мотоциклом.

Артем Заруба, житель Бобруйска:

Мне с детства нравилась техника, мотоциклы особенно. Даже поступил в автотранспортный колледж. Адреналин, драйв, работа с техникой, – вот мне это нравится.

Сегодня мотобол – под крылом Бобруйского ДОСААФа. Возрождение игры потребовало немалых затрат. Вид спорта недешевый, но игра того стоит. На базе местного строительного колледжа отремонтировали площадку, закупили технику и экипировку для ребят. Интерес к спорту растет, и часто случайные свидетели тренировок становятся игроками.

Как-то необычно. А так, вообще, хочется попробовать. Жаль, что в Бобруйске нет взрослой команды по мотоболу. Многие из ребят не против продолжить путь в этом виде спорта и выйдя из юниорского возраста. Например, Андрею Фоменко с достижением совершеннолетия пришлось покинуть секцию.

Андрей Фоменко, житель Бобруйска:

Очень скучаю по команде, по звуку мотора. Прихожу сюда, когда есть время.