Эдуард Зезюлин о золоте на ОЧР: я был готов гораздо лучше, чем то, что показал в Хабаровске

Новости Беларуси. Уставшие, но довольные результатом. Медально выступившие на открытом чемпионате России белорусские тяжелоатлеты вернулись в Минск. По итогам турнира наши спортсмены выиграли 14 наград, пять из которых высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Зезюлин, победитель открытого чемпионата России:

Впечатления, в принципе, положительные. Команда выступила очень хорошо, мы привезли 14 медалей. В основном показали достойный результат, поэтому в целом доволен. Скажу так: я был готов гораздо лучше, чем то, что показал в Хабаровске. Тяжело дался перелет туда, мы на восток летели, это плюс семь часов, ночью не спал, а там всего четыре ночи, чтобы восстановиться. Наверное, немножко этого и не хватило – восстановления. Поэтому немножко нехорошо себя чувствовал и недобрал свои килограммы.