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Эдуард Зезюлин о золоте на ОЧР: я был готов гораздо лучше, чем то, что показал в Хабаровске

10 июля 2022 08:29
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Новости Беларуси. Уставшие, но довольные результатом. Медально выступившие на открытом чемпионате России белорусские тяжелоатлеты вернулись в Минск. По итогам турнира наши спортсмены выиграли 14 наград, пять из которых высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эдуард Зезюлин о золоте на ОЧР: я был готов гораздо лучше, чем то, что показал в Хабаровске-1

Эдуард Зезюлин, победитель открытого чемпионата России:  
Впечатления, в принципе, положительные. Команда выступила очень хорошо, мы привезли 14 медалей. В основном показали достойный результат, поэтому в целом доволен. Скажу так: я был готов гораздо лучше, чем то, что показал в Хабаровске. Тяжело дался перелет туда, мы на восток летели, это плюс семь часов, ночью не спал, а там всего четыре ночи, чтобы восстановиться. Наверное, немножко этого и не хватило – восстановления. Поэтому немножко нехорошо себя чувствовал и недобрал свои килограммы.  

«Всё что задумывали – выполнили». В Минск вернулись с 14 медалями тяжелоатлеты из Хабаровска (читать далее).  

# Тяжелая атлетика # Эдуард Зезюлин # Фотофакт

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