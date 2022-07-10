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«Всё что задумывали – выполнили». В Минск вернулись с 14 медалями тяжелоатлеты из Хабаровска

10 июля 2022 08:59
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Новости Беларуси. Уставшие, но довольные результатом. Медально выступившие на открытом чемпионате России белорусские тяжелоатлеты вернулись в Минск. По итогам турнира наши спортсмены выиграли 14 наград, пять из которых высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Всё что задумывали – выполнили». В Минск вернулись с 14 медалями тяжелоатлеты из Хабаровска-1

Такой результат более чем удовлетворительный. Атлеты выполнили поставленные перед ними задачи, а некоторые смогли превзойти все ожидания и приятно удивить. Золотыми медалистами среди парней стали Петр Асаенок, Павел Ходасевич и Эдуард Зезюлин. Не подвели и девушки. У них на первую ступень пьедестала в своих весовых категориях поднялись Юлия Гулина и Дарья Наумова.  

«Всё что задумывали – выполнили». В Минск вернулись с 14 медалями тяжелоатлеты из Хабаровска-4

Петр Асаенок, победитель открытого чемпионата России:  
Все что задумывали – выполнили. Это побить сумму, которую подняли на чемпионате Европы. Победитель. Даже перевыполнили на пять килограммов. Очень довольны, все классно прошло. Спортсмены готовы биться, сражаться за свою страну, прославлять ее, тут вопросов нет. Главное, чтобы вместе это делали и не забывали, что мы делаем общее дело.

«Всё что задумывали – выполнили». В Минск вернулись с 14 медалями тяжелоатлеты из Хабаровска-7

Впереди у атлетов небольшой отдых. А затем подготовка к новым стартам, без которых спортсмены точно не останутся.  

Эдуард Зезюлин о золоте на ОЧР: я был готов гораздо лучше, чем то, что показал в Хабаровске (подробнее тут).  

# Тяжелая атлетика # Петр Асаенок # Павел Ходасевич # Эдуард Зезюлин # Юлия Гулина # Дарья Наумова # Фотофакт

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