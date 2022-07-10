«Всё что задумывали – выполнили». В Минск вернулись с 14 медалями тяжелоатлеты из Хабаровска

Новости Беларуси. Уставшие, но довольные результатом. Медально выступившие на открытом чемпионате России белорусские тяжелоатлеты вернулись в Минск. По итогам турнира наши спортсмены выиграли 14 наград, пять из которых высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой результат более чем удовлетворительный. Атлеты выполнили поставленные перед ними задачи, а некоторые смогли превзойти все ожидания и приятно удивить. Золотыми медалистами среди парней стали Петр Асаенок, Павел Ходасевич и Эдуард Зезюлин. Не подвели и девушки. У них на первую ступень пьедестала в своих весовых категориях поднялись Юлия Гулина и Дарья Наумова.

Петр Асаенок, победитель открытого чемпионата России:

Все что задумывали – выполнили. Это побить сумму, которую подняли на чемпионате Европы. Победитель. Даже перевыполнили на пять килограммов. Очень довольны, все классно прошло. Спортсмены готовы биться, сражаться за свою страну, прославлять ее, тут вопросов нет. Главное, чтобы вместе это делали и не забывали, что мы делаем общее дело.