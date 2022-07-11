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Завершился Открытый Кубок России по спортивной гимнастике. Вот какие результаты у белорусов

11 июля 2022 11:14
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В Калуге завершился Открытый Кубок России по спортивной гимнастике, участие в котором принимали и белорусские атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершился Открытый Кубок России по спортивной гимнастике. Вот какие результаты у белорусов-1

В соревнованиях сборная России выставила сильнейший состав, в числе которых победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Однако несмотря на серьезную конкуренцию, медальная копилка нашей дружины пустой не осталась. Егор Шарамков сумел навязать достойную борьбу именитым гимнастам и стал триумфатором турнира в вольных упражнениях, а также завоевал бронзу в опорном прыжке.  

# Спортивные соревнования # Егор Шарамков # Фотофакт

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