Завершился Открытый Кубок России по спортивной гимнастике. Вот какие результаты у белорусов

В Калуге завершился Открытый Кубок России по спортивной гимнастике, участие в котором принимали и белорусские атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях сборная России выставила сильнейший состав, в числе которых победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Однако несмотря на серьезную конкуренцию, медальная копилка нашей дружины пустой не осталась. Егор Шарамков сумел навязать достойную борьбу именитым гимнастам и стал триумфатором турнира в вольных упражнениях, а также завоевал бронзу в опорном прыжке.