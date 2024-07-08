Белорусский экипаж Сергея Вязовича чуть не столкнулся с российским на огромной скорости

На территории Республики Алтай завершился 4-й этап международного ралли-марафона «Шелковый путь». Длина маршрута составила 165 километров, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
На территории Республики Алтай завершился 4-й этап международного ралли-марафона «Шелковый путь». Длина маршрута составила 165 километров, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Белорусский экипаж под руководством Сергея Вязовича в финишном протоколе расположился на пятой позиции. Шестое и седьмое места заняли еще две команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского и Виталия Мурылева, соответственно.
Отметим, накануне на третьем этапе ралли была создана аварийная ситуация с участием экипажей Сергея Вязовича и российского «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева. Грузовики чуть было не столкнулись на огромной скорости.
Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Я думал, зацепимся, молодец, что отрулил [обращение к Эдуарду Николаеву, руководителю спортивной команды «КАМАЗ-мастер» – прим. ред.] Лобовой разъезд наш, зрители перекрыли правильную дорогу в лес, натянули ленточку, и мы с ним поехали другой дорогой. Мы поняли, что едем не туда, вот я ехал медленно, прижимался к обочине, понимал, что он будет ехать. Для него это был правый поворот, его по инерции тянуло налево, а там был я. На очень большой скорости – больше 100 километров в час – успел среагировать и мы разъехались, облизав друг друга.
Эдуард Николаев, руководитель спортивной команды «КАМАЗ-мастер» (Россия):
Ситуация, что штурман диктует: через 100 метров уходит направо на развилке. Все, я оттормаживаюсь, но справа натянута лента. Буквально два километра проезжаю – в лоб вылетает Сергей Вязович и мы чудом разошлись просто. Мы уже думали все – разобьемся.
Во вторник, 9 июля, гонщики пересекут границу России и Монголии. Протяженность спецучастка составит 297 километров.