Белорусский экипаж Сергея Вязовича чуть не столкнулся с российским на огромной скорости

Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Я думал, зацепимся, молодец, что отрулил [обращение к Эдуарду Николаеву, руководителю спортивной команды «КАМАЗ-мастер» – прим. ред.] Лобовой разъезд наш, зрители перекрыли правильную дорогу в лес, натянули ленточку, и мы с ним поехали другой дорогой. Мы поняли, что едем не туда, вот я ехал медленно, прижимался к обочине, понимал, что он будет ехать. Для него это был правый поворот, его по инерции тянуло налево, а там был я. На очень большой скорости – больше 100 километров в час – успел среагировать и мы разъехались, облизав друг друга.