Кубок России по лёгкой атлетике – собрали результаты белорусов за день

Второй соревновательный день Кубка России по легкой атлетике в Чебоксарах оказался медальным для наших спортсменов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Жук выиграл золото в десятиборье, повторив свою лучшую сумму в этом сезоне – 7 тысяч 889 баллов. Ближайшего преследователя он опередил на 127 очков. Янина Луценко в забеге на 100 метров с личным рекордом взяла серебряную медаль. В шаге от подиумов остановились бегунья Татьяна Шабанова и прыгун в высоту Павел Селиверстов. Отметим, во вторник Кубок России завершится.