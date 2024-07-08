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Кубок России по лёгкой атлетике – собрали результаты белорусов за день

08 июля 2024 19:14
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Второй соревновательный день Кубка России по легкой атлетике в Чебоксарах оказался медальным для наших спортсменов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Кубок России по лёгкой атлетике – собрали результаты белорусов за день-1

Виталий Жук выиграл золото в десятиборье, повторив свою лучшую сумму в этом сезоне – 7 тысяч 889 баллов. Ближайшего преследователя он опередил на 127 очков. Янина Луценко в забеге на 100 метров с личным рекордом взяла серебряную медаль. В шаге от подиумов остановились бегунья Татьяна Шабанова и прыгун в высоту Павел Селиверстов. Отметим, во вторник Кубок России завершится.

Анастасия Маслова выиграла соревнования в метании молота на Кубке России по легкой атлетике.

# Легкая атлетика

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