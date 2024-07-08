Сергей Вязович показал 5-е место на этапе «Шёлкового пути»

Действующий чемпион Сергей Вязович показал пятое время, уступив победителю Дмитрию Сотникову на КамАЗе 3 минуты и 14 секунд. Шестым и седьмым финишировали еще два экипажа «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского и Виталия Мурылева. В общем зачете Вязович на втором месте, уступая Сотникову менее 3 минут. Уже завтра, 9 июля, участники «Шелкового пути» пересекут границу России и Монголии. На пятом этапе протяженность спецучастка составит 297 километров. Гонка продлится до 15 июля и финиширует в Улан-Баторе.