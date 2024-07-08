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Сергей Вязович показал 5-е место на этапе «Шёлкового пути»

08 июля 2024 13:52
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Белорусские МАЗы покоряют «Шелковый путь». Позади 4-й этап престижного ралли-рейда, участники преодолели 165 километров спецучастка между Горно-Алтайском и Кош-Агачем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Вязович показал 5-е место на этапе «Шёлкового пути»-1

Действующий чемпион Сергей Вязович показал пятое время, уступив победителю Дмитрию Сотникову на КамАЗе 3 минуты и 14 секунд. Шестым и седьмым финишировали еще два экипажа «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского и Виталия Мурылева. В общем зачете Вязович на втором месте, уступая Сотникову менее 3 минут. Уже завтра, 9 июля, участники «Шелкового пути» пересекут границу России и Монголии. На пятом этапе протяженность спецучастка составит 297 километров. Гонка продлится до 15 июля и финиширует в Улан-Баторе.

# Спортивные соревнования # Сергей Вязович

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