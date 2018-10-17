Дуайер о поражении «Динамо»: очень плохой для нас результат, не такой, как мы ожидали

Еще во втором периоде гости счет сравняли – отличился Шипачев. А в третьей двадцатиминутке москвичи подписали парням Горди Дуайера приговор. Сначала Индрашис, а после Алексеев расстрелявший уже пустые ворота, подвели неутешительный итог. 1:3 поражение минского «Динамо».

Горди Дуайер, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Остается работать, улучшать игру во всех компонентах. У нас будет день, чтобы немного передохнуть, прийти в себя и готовится к выездной серии. Конечно, это очень плохой для нас результат домашней серии, не такой, как мы ожидали.

Очень важно оставаться позитивными с психологической точки зрения для того, чтобы не загружать ребят, чтобы они на следующие игры были готовы противостоять иным соперникам. Очень важно поддержать в такой момент, возможно, поговорить с кем-то и продолжать работать над слабыми местами.