Дуайер о поражении «Динамо»: очень плохой для нас результат, не такой, как мы ожидали

Новости Беларуси. И снова неудача. Белорусское хоккейное «Динамо» потерпело седьмое кряду поражение в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. И снова неудача. Белорусское хоккейное «Динамо» потерпело седьмое кряду поражение в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На льду «Минск-Арены» зубры принимали московских динамовцев. Обе команды неудачно проводят этот сезон и располагаются в подвале турнирной таблицы западной конференции.
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Большую часть встречи соперники осторожничали. Открыли счет хозяева льда на 29-й минуте цели достиг бросок Осипова.
Еще во втором периоде гости счет сравняли – отличился Шипачев. А в третьей двадцатиминутке москвичи подписали парням Горди Дуайера приговор. Сначала Индрашис, а после Алексеев расстрелявший уже пустые ворота, подвели неутешительный итог. 1:3 поражение минского «Динамо».
Горди Дуайер, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Остается работать, улучшать игру во всех компонентах. У нас будет день, чтобы немного передохнуть, прийти в себя и готовится к выездной серии. Конечно, это очень плохой для нас результат домашней серии, не такой, как мы ожидали.
Очень важно оставаться позитивными с психологической точки зрения для того, чтобы не загружать ребят, чтобы они на следующие игры были готовы противостоять иным соперникам. Очень важно поддержать в такой момент, возможно, поговорить с кем-то и продолжать работать над слабыми местами.
Эта игра была последней в очередной домашней серии. Теперь «Динамо» отправляется на выезд. 20 октября зубры сыграют с хоккеистами «Сибири».