Прямой эфир

Дуайер о поражении «Динамо»: очень плохой для нас результат, не такой, как мы ожидали

17 октября 2018 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И снова неудача. Белорусское хоккейное «Динамо» потерпело седьмое кряду поражение в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дуайер о поражении «Динамо»: очень плохой для нас результат, не такой, как мы ожидали-1

На льду «Минск-Арены» зубры принимали московских динамовцев. Обе команды неудачно проводят этот сезон и располагаются в подвале турнирной таблицы западной конференции.

Михаил Захаров: «Проблема белорусского хоккея – в детско-юношеских школах»

Большую часть встречи соперники осторожничали. Открыли счет хозяева льда на 29-й минуте цели достиг бросок Осипова.

Дуайер о поражении «Динамо»: очень плохой для нас результат, не такой, как мы ожидали-4

Еще во втором периоде гости счет сравняли – отличился Шипачев. А в третьей двадцатиминутке москвичи подписали парням Горди Дуайера приговор. Сначала Индрашис, а после Алексеев расстрелявший уже пустые ворота, подвели неутешительный итог. 1:3 поражение минского «Динамо».

Дуайер о поражении «Динамо»: очень плохой для нас результат, не такой, как мы ожидали-7

Горди Дуайер, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Остается работать, улучшать игру во всех компонентах. У нас будет день, чтобы немного передохнуть, прийти в себя и готовится к выездной серии. Конечно, это очень плохой для нас результат домашней серии, не такой, как мы ожидали.

Очень важно оставаться позитивными с психологической точки зрения для того, чтобы не загружать ребят, чтобы они на следующие игры были готовы противостоять иным соперникам. Очень важно поддержать в такой момент, возможно, поговорить с кем-то и продолжать работать над слабыми местами.

Дуайер о поражении «Динамо»: очень плохой для нас результат, не такой, как мы ожидали-10

Эта игра была последней в очередной домашней серии. Теперь «Динамо» отправляется на выезд. 20 октября зубры сыграют с хоккеистами «Сибири».

# Хоккей Беларуси # Горди Дуайер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Веснянке построят пункт проката спортинвентаря с душем и раздевалкой
16 октября 2018 19:36

В Веснянке построят пункт проката спортинвентаря с душем и раздевалкой

Седьмая медаль белорусов. Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра на ЮОИ в Буэнос-Айресе
16 октября 2018 08:00

Седьмая медаль белорусов. Елизавета Дорц завоевала серебро в толкании ядра на ЮОИ в Буэнос-Айресе

Белоруска Анастасия Салос завоевала серебро Гран-при на турнире по художественной гимнастике в Чехии
16 октября 2018 06:55

Белоруска Анастасия Салос завоевала серебро Гран-при на турнире по художественной гимнастике в Чехии