В Веснянке построят пункт проката спортинвентаря с душем и раздевалкой

Новости Беларуси. По просьбам спортсменов: на лыжероллерной трассе в Веснянке приступили к строительству помещения для проката инвентаря с раздевалками и душем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Совсем скоро здесь появится современное здание со всеми удобствами для спортсменов-любителей. Оно сможет принять одновременно до 40 человек. УКС Заводского района накануне приступил к застройке территории. Сейчас подготавливают участок для фундамента. Работы будут вестись в ускоренном режиме – здание примет первых посетителей уже в начале зимнего сезона.