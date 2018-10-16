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В Веснянке построят пункт проката спортинвентаря с душем и раздевалкой

16 октября 2018 19:36
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Новости Беларуси. По просьбам спортсменов: на лыжероллерной трассе в Веснянке приступили к строительству помещения для проката инвентаря с раздевалками и душем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Веснянке построят пункт проката спортинвентаря с душем и раздевалкой-1

Совсем скоро здесь появится современное здание со всеми удобствами для спортсменов-любителей. Оно сможет принять одновременно до 40 человек. УКС Заводского района накануне приступил к застройке территории. Сейчас подготавливают участок для фундамента. Работы будут вестись в ускоренном режиме – здание примет первых посетителей уже в начале зимнего сезона.

# Государственная политика в области спорта # Фотофакт

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