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Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»

17 октября 2018 07:28
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Новости Беларуси. В одном российском фильме герои на протяжении всей картины выясняли, кто круче – лыжник или сноубордист, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В программе «Неделя спорта» новый спор. Краш-тест пройдут волейболист и гандболист.

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-1

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-3

В нашем эксперименте участвуют игрок гандбольного СКА Алексей Ушал и волейболист столичного «Строителя» Павел Авдоченко.

Кто победит?

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-6

Алексей Ушал, игрок гандбольного клуба «СКА-Минск»:
Я думаю, гандбол. Потому что в гандболе есть точность, сила и выносливость.

Павел Авдоченко, игрок волейбольного клуба «Строитель»:
Я думаю, волейбол победит, потому что волейбол всесторонний, разнообразный вид спорта.

Первое испытание – на точность. То ли в силу везения, то ли профессиональной деятельности, ведь в гандболе тоже надо попадать в цель, более метким оказался Алексей Ушал.

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-9

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-11

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-13

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-15

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-17

Второе испытание – толкание ядра. До мирового рекорда еще нужно потренироваться, но толкателям ядра уже можно начать волноваться. Гандболист Алексей Ушал наступает на пятки.

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-20

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-22

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-24

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-26

Третий тест – самый что ни на есть показатель силы и выносливости – отжимания. Здесь не было равных игроку волейбольного «Строителя» Павлу Авдоченко.

Бесспорно, Алексей и Павел – профессионалы, которые всем доказали, что даже в таких импровизированных соревнованиях самое главное, чтобы победил спорт.

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-29

Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»-31

# Волейбол # Алексей Ушал # Павел Авдоченко # Фотофакт

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