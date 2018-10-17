Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»

Новости Беларуси. В одном российском фильме герои на протяжении всей картины выясняли, кто круче – лыжник или сноубордист, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В программе «Неделя спорта» новый спор. Краш-тест пройдут волейболист и гандболист.

Алексей Ушал, игрок гандбольного клуба «СКА-Минск»:

Я думаю, гандбол. Потому что в гандболе есть точность, сила и выносливость.

Павел Авдоченко, игрок волейбольного клуба «Строитель»:

Я думаю, волейбол победит, потому что волейбол всесторонний, разнообразный вид спорта.

Первое испытание – на точность. То ли в силу везения, то ли профессиональной деятельности, ведь в гандболе тоже надо попадать в цель, более метким оказался Алексей Ушал.