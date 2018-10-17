Кто круче – волейболист или гандболист? Краш-тест программы «Неделя спорта»
Новости Беларуси. В одном российском фильме герои на протяжении всей картины выясняли, кто круче – лыжник или сноубордист, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В программе «Неделя спорта» новый спор. Краш-тест пройдут волейболист и гандболист.
В нашем эксперименте участвуют игрок гандбольного СКА Алексей Ушал и волейболист столичного «Строителя» Павел Авдоченко.
Кто победит?
Алексей Ушал, игрок гандбольного клуба «СКА-Минск»:
Я думаю, гандбол. Потому что в гандболе есть точность, сила и выносливость.
Павел Авдоченко, игрок волейбольного клуба «Строитель»:
Я думаю, волейбол победит, потому что волейбол всесторонний, разнообразный вид спорта.
Первое испытание – на точность. То ли в силу везения, то ли профессиональной деятельности, ведь в гандболе тоже надо попадать в цель, более метким оказался Алексей Ушал.
Второе испытание – толкание ядра. До мирового рекорда еще нужно потренироваться, но толкателям ядра уже можно начать волноваться. Гандболист Алексей Ушал наступает на пятки.
Третий тест – самый что ни на есть показатель силы и выносливости – отжимания. Здесь не было равных игроку волейбольного «Строителя» Павлу Авдоченко.
Бесспорно, Алексей и Павел – профессионалы, которые всем доказали, что даже в таких импровизированных соревнованиях самое главное, чтобы победил спорт.