Белорусский экипаж в тройке лидеров на экваторе ралли «Дакар-2020»

Новости Беларуси. Экватор ралли «Дакар-2020». После шестого этапа белорусский экипаж Сергея Вязовича удерживается в тройке лидеров в общем зачете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противостояние лучших автогонщиков на этот раз проходит в песках пустыни. Среди песчаных плато и дюн нашим экипажам нелегко дается конкурировать в скорости с двигателями традиционных лидеров КАМАЗов.

Вязович о шестом этапе «Дакар-2020»: мы не были конкурентными по двигателю

Ровно на середине многодневного марафона наши участники выложились по максимуму. Проехать необходимо было 830 километров, из них 477 – в «боевом» режиме. Белорусский гонщик Сергей Вязович отстал от победителя на 12,5 минут и закрепил свои позиции в топ-3. Еще два белорусских экипажа под руководством Алексея Вишневского и Александра Василевского финишировали под восьмым и девятым номерами.