Белорусский экипаж в тройке лидеров на экваторе ралли «Дакар-2020»

Новости Беларуси. Экватор ралли «Дакар-2020». После шестого этапа белорусский экипаж Сергея Вязовича удерживается в тройке лидеров в общем зачете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экватор ралли «Дакар-2020». После шестого этапа белорусский экипаж Сергея Вязовича удерживается в тройке лидеров в общем зачете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Противостояние лучших автогонщиков на этот раз проходит в песках пустыни. Среди песчаных плато и дюн нашим экипажам нелегко дается конкурировать в скорости с двигателями традиционных лидеров КАМАЗов.
Вязович о шестом этапе «Дакар-2020»: мы не были конкурентными по двигателю
Ровно на середине многодневного марафона наши участники выложились по максимуму. Проехать необходимо было 830 километров, из них 477 – в «боевом» режиме. Белорусский гонщик Сергей Вязович отстал от победителя на 12,5 минут и закрепил свои позиции в топ-3. Еще два белорусских экипажа под руководством Алексея Вишневского и Александра Василевского финишировали под восьмым и девятым номерами.
Александр Василевский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Максимальная скорость была. Сложности по навигации, по маршруту держали постоянно максимальную скорость. Пески, конечно, были, плато. Прошли великолепно, ошибок не было.
Алексей Вишневский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Дюн было много. В целом неплохо прошел для нас спецучасток, без каких-либо остановок.
Следующий этап 12 января. Участников ждет один из самых опасных участков – более 500 километров между дюнами и скалами.
Ралли-марафон завершится 17 января. Участвуют в гонке полсотни грузовиков со всего мира. Впервые знаменитая трасса проходит по пескам Саудовской Аравии.