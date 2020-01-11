«Ехали, понятное дело, побеждать». Тренер «Энергии» о матче с МАПИДом

Новости Беларуси. После новогодних каникул возобновился розыгрыш чемпионата Беларуси по волейболу. 11 января у мужчин стартовал 10-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске МАПИД принимал гомельскую «Энергию» – одного из лидеров турнира. Хозяева, несмотря на статус соперников, держались уверенно и сражались за каждый мяч. И все-таки первую и вторую партии взяли гости. В третьей дело дошло до тай-брейка, который остался за минчанами. Четвертый сет также выдался напряженным.

Дмитрий Лихорад, главный тренер ВК «Энергия»: Ехали, понятное дело, выигрывать, побеждать. Но мы сами сегодня позволили сопернику таки играть. Первая игра после, так скажем, каникул небольших – у нас не было спаррингов, которые бы позволили что-то где-то доработать. Нормальный процесс. Главное, что мы выиграли, ребята молодцы, показали характер.

Владимир Мойсиевич, главный тренер ВК МАПИД:

Действительно была хорошая игра. И эмоционально хорошая. По-моему, всем понравилось: ребята были заряжены, и зрители были довольны.

Мы, в принципе, эту паузу заполнили игровой практикой. Мы съездили на два турнира. Месяц был перерыва – мы не отдыхали, мы играли. Причем поиграли со своими сверстниками. У нас молодая команда. Поэтому они, конечно, на позитиве. Приятно за молодежь, которая с горящими глазами играет.