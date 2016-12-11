Новый рекорд Беларуси: пловцы взяли бронзу в комбинированной эстафете на ЧМ в Канаде

Новости Беларуси. Приятный сюрприз белорусским поклонникам плавания преподнесли Павел Санкович, Илья Шиманович, Евгений Цуркин и Антон Латкин. Пловцы завоевали бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате мира в канадском Виндзоре.
Белорусы преодолели дистанцию с результатом 1 мин. 32,49 сек. Таким образом, квартет переписал национальный рекорд 2015 года – с 1:33.21 на 1:32.49.
Источник фото: instagram.com/tsurkintsurkin_/
Победу в эстафете праздновали российские спортсмены (1 мин.31,52 сек). Второе место – у американцев (1 мин.31,52 сек).
Напомним, мировой форум пловцов в Канаде завершится 11 декабря. В копилке белорусской сборной, кроме медали в комбинированной эстафете – бронзовая награда Павла Санковича. Белорус показал третье время в заплыве на 50 метров на спине (здесь подробнее).