Новый рекорд Беларуси: пловцы взяли бронзу в комбинированной эстафете на ЧМ в Канаде

Новости Беларуси. Приятный сюрприз белорусским поклонникам плавания преподнесли Павел Санкович, Илья Шиманович, Евгений Цуркин и Антон Латкин. Пловцы завоевали бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате мира в канадском Виндзоре.

Белорусы преодолели дистанцию с результатом 1 мин. 32,49 сек. Таким образом, квартет переписал национальный рекорд 2015 года – с 1:33.21 на 1:32.49.