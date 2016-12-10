Прямой эфир

Женская гонка преследования в Поклюке: белоруски заняли 16 и 18 место

10 декабря 2016 19:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Соревновательная программа 10 декабря на втором этапе Кубка мира в Поклюке состояла из двух гонок преследования.

У мужчин особой интриги не получилось: победу в пасьюте праздновал Мартэн Фуркад, который накануне не знал равных и в спринте. Эмиль-Хегле Свендсэн из Норвегии и россиянин Антон Шипулин боролись за вторую позицию, и фортуна в этом споре оказалась на стороне скандинавского стреляющего лыжника.

Оба белоруса, вышедшие на старт гонки преследования, приехали к финишной черте друг за другом.

Роман Елетнов стал 43, Сергей Бочарников – 44.

Женский пасьют, несмотря на два промаха, выиграла немка Лаура Дальмайер. Почти 17 секунд ей проиграла биатлонистка из Финляндии Кайса Макарайнэн. Чешка Ева Пускарчикова появилась в финишном створе ещё парой секунд позже.

Лучшая из наших, что ожидаемо, Надежда Скардино. У неё в пассиве один промах и 1,16 отставания от победительницы.

Этот набор показателей потянул на 16 строчку в итоговом протоколе. Ирина Кривко выступила немногим хуже: у неё 18 время дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Биатлон

Другие новости рубрики

Все новости
Бронза Павла Санковича на ЧМ: всего на 0,04 секунды медленнее француза
10 декабря 2016 19:28

Бронза Павла Санковича на ЧМ: всего на 0,04 секунды медленнее француза

Чемпионат Европы по спочану примет Беларусь в 2019 году
09 декабря 2016 06:52

Чемпионат Европы по спочану примет Беларусь в 2019 году

Очередные матчи чемпионата Беларуси по хоккею прошли 8 декабря
09 декабря 2016 06:42

Очередные матчи чемпионата Беларуси по хоккею прошли 8 декабря