Евробаскет-2017: первый матч белорусской женской сборной 16 июня с Италией

Новости Беларуси. Девушки из сборной Беларуси по баскетболу узнали, с кем сыграют на групповой стадии Евробаскета летом 2017 года. Жеребьёвка, которая состоялась в Праге, постановила, что

в одном квартете с белорусками выступят команды Турции, Словакии и Италии.

Кудесницы оранжевого мяча из разных уголков Старого света начнут выяснять отношения 16 июня в Чехии.

В этот день наша сборная поспорит за очки с итальянками.

Уже через сутки противостоять белорусской дружине будет Словакия, а 19 числа групповая стадия завершится для Натальи Трофимовой и компании матчем против Турции, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.