Белорусские волейболисты-пляжники одержали 2-ю победу в финальной стадии чемпионата России

Вторую победу подряд в финальной стадии чемпионата России по пляжному волейболу одержали наши Александр Дедков и Павел Петрушко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз белорусы были сильнее тандема из Ленинградской области – Журишкин/Петров. Острого соперничества не было. Класс наших волейболистов оказался значительно выше. Счет – 21:7, 21:12. Напомним, что накануне отечественный тандем также первенствовал всухую – 2:0. Решающее противостояние за первое место в группе назначено на 14:30.