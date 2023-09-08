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Белорусские волейболисты-пляжники одержали 2-ю победу в финальной стадии чемпионата России

08 сентября 2023 11:38
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Вторую победу подряд в финальной стадии чемпионата России по пляжному волейболу одержали наши Александр Дедков и Павел Петрушко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские волейболисты-пляжники одержали 2-ю победу в финальной стадии чемпионата России-1

На сей раз белорусы были сильнее тандема из Ленинградской области – Журишкин/Петров. Острого соперничества не было. Класс наших волейболистов оказался значительно выше. Счет – 21:7, 21:12. Напомним, что накануне отечественный тандем также первенствовал всухую – 2:0. Решающее противостояние за первое место в группе назначено на 14:30.

# Спортивные соревнования # Александр Дедков # Павел Петрушко # Фотофакт

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