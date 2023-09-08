Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал US Open, обыграв американскую теннисистку

Арина Соболенко, финалистка Открытого чемпионата США:

Я не знаю, как на самом деле я перевернула этот матч и выиграла его. Это действительно очень много значит, что я впервые попала в финал на US Open, это действительно значит очень много. И я знаю, что вы, ребята, хотели, чтобы она выиграла, это нормально, я этого ожидала, но в любом случае спасибо, что задержались, и спасибо за атмосферу. И спасибо тем, кто меня поддерживал. Спасибо, я люблю вас, ребята!