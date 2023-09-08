Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал US Open, обыграв американскую теннисистку

Наша теннисистка Арина Соболенко впервые вышла в финал US Open, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она одолела в трехсетовом полуфинале американскую теннисистку Мэдисон Киз – 0:6, 7:6, 7:6. Проиграв первый сет под ноль, белоруска сумела переломить ход матча и одержала победу во второй и третьей партиях на тай-брейках.
Арина Соболенко, финалистка Открытого чемпионата США:
Я не знаю, как на самом деле я перевернула этот матч и выиграла его. Это действительно очень много значит, что я впервые попала в финал на US Open, это действительно значит очень много. И я знаю, что вы, ребята, хотели, чтобы она выиграла, это нормально, я этого ожидала, но в любом случае спасибо, что задержались, и спасибо за атмосферу. И спасибо тем, кто меня поддерживал. Спасибо, я люблю вас, ребята!
В финальном противостоянии турнира US Open с призовым фондом почти в 30 миллионов долларов Арине Соболенко предстоит сразиться с американкой Кори Гауфф. Матч предварительно состоится вечером 9 сентября.