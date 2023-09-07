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Молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила команде Фарерских островов

07 сентября 2023 20:14
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Молодежная сборная Беларуси по футболу провела очередной поединок квалификации чемпионата Европы – 2025. В Армавире наша команда встретилась с дружиной Фарерских островов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила команде Фарерских островов-1

К сожалению, белорусы уступили со счетом 2:3. Это первое поражение в нынешнем отборочном цикле. У соперника хет-трик на счету Йоргена Нильсена. У белорусов отличились Глеб Якушевич и Глеб Ровдо. Напомним, ранее команда Сергея Ясинского три матча сыграла вничью. В пятницу, 8 сентября, в нашей группе андоррцы встретятся с португальцами.

# Футбол # Фотофакт

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