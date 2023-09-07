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Белорус Сергей Шевченко выиграл второй этап велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»

07 сентября 2023 20:11
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На втором этапе международной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» вновь отличились белорусские гонщики. На этот раз лидерские амбиции подтвердил Сергей Шевченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Сергей Шевченко выиграл второй этап велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»-1

Представитель Беларуси выиграл этап, который проходил по дорогам Чеченской Республики в Грозненском районе. Гонщики преодолели 104 километра по горным дорогам. У юниоров также первым финишировал белорус Владислав Ярош. В пятницу, 8 сентября, старт третьего этапа будет дан в Алании, центре Владикавказа. Далее участники многодневки выступят в Нальчике и Черкесске. Завершится гонка 16 сентября в Майкопе.

# Велоспорт # Сергей Шевченко # Фотофакт

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