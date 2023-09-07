Белорус Сергей Шевченко выиграл второй этап велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»

На втором этапе международной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» вновь отличились белорусские гонщики. На этот раз лидерские амбиции подтвердил Сергей Шевченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представитель Беларуси выиграл этап, который проходил по дорогам Чеченской Республики в Грозненском районе. Гонщики преодолели 104 километра по горным дорогам. У юниоров также первым финишировал белорус Владислав Ярош. В пятницу, 8 сентября, старт третьего этапа будет дан в Алании, центре Владикавказа. Далее участники многодневки выступят в Нальчике и Черкесске. Завершится гонка 16 сентября в Майкопе.