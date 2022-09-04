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Белорусские теннисисты вышли в 1/8-ю финала US Open

04 сентября 2022 10:32
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Новости Беларуси. Успешно этот день сложился для белорусских теннисистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу трое наших спортсменов вышли В 1/8-ю финала открытого чемпионата США.  

Белорусские теннисисты вышли в 1/8-ю финала US Open-1

Первой в борьбу вступила Виктория Азаренко. В своем поединке она на классе обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич – 6:3, 6:0. Отметим, Азаренко трижды доходила до финала US Open, но ни разу не выигрывала турнир. Без особых проблем со своей оппоненткой справилась и Арина Соболенко. Противостояние с француженкой Кларой Бюрель белоруска завершила со счетом 6:2, 6:0.  

Белорусские теннисисты вышли в 1/8-ю финала US Open-4

Уверенно двигается по турнирной сетке также Илья Ивашко. Накануне теннисист обыграл итальянца Лоренцо Музетти и вышел в 1/8-ю финала турнира «Большого шлема» второй раз за свою карьеру.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Петра Мартич # Арина Соболенко # Клара Бюрель # Илья Ивашко # Лоренцо Музетти # Фотофакт

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