Белорусские теннисисты вышли в 1/8-ю финала US Open

Новости Беларуси. Успешно этот день сложился для белорусских теннисистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу трое наших спортсменов вышли В 1/8-ю финала открытого чемпионата США.

Первой в борьбу вступила Виктория Азаренко. В своем поединке она на классе обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич – 6:3, 6:0. Отметим, Азаренко трижды доходила до финала US Open, но ни разу не выигрывала турнир. Без особых проблем со своей оппоненткой справилась и Арина Соболенко. Противостояние с француженкой Кларой Бюрель белоруска завершила со счетом 6:2, 6:0.