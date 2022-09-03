Прямой эфир

20-й тур ЧБ по футболу. Итоги матчей 3 сентября

03 сентября 2022 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 сентября тремя матчами продолжился 20-й тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Энергетик-БГУ» победил «Ислочь» со счетом 3:2.  

20-й тур ЧБ по футболу. Итоги матчей 3 сентября-1

Дублем у студентов отметился Бобир Абдихоликов. После этой виктории «Энергетик» набрал 38 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. «Витебск» и «Белшина» не смогли выявить победителя – ничья 2:2. В матче «Торпедо-Белаз» и «Славии» также был зафиксирован ничейный результат – 1:1.  

# Футбол Беларуси # Бобир Абдихоликов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тревожных моментов для фанатов хватало. «Динамо» победили «Барыса» – хронология игры
03 сентября 2022 19:04

Тревожных моментов для фанатов хватало. «Динамо» победили «Барыса» – хронология игры

Волейбол. Минский «Строитель» уступил АСК в Кубке России
03 сентября 2022 15:28

Волейбол. Минский «Строитель» уступил АСК в Кубке России

«Наши выпускники играют за сборную Беларуси». В Доме футбола провели жеребьёвку студенческой лиги
03 сентября 2022 13:21

«Наши выпускники играют за сборную Беларуси». В Доме футбола провели жеребьёвку студенческой лиги