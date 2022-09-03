20-й тур ЧБ по футболу. Итоги матчей 3 сентября

Дублем у студентов отметился Бобир Абдихоликов. После этой виктории «Энергетик» набрал 38 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. «Витебск» и «Белшина» не смогли выявить победителя – ничья 2:2. В матче «Торпедо-Белаз» и «Славии» также был зафиксирован ничейный результат – 1:1.