20-й тур ЧБ по футболу. Итоги матчей 3 сентября

Новости Беларуси. 3 сентября тремя матчами продолжился 20-й тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Энергетик-БГУ» победил «Ислочь» со счетом 3:2.
Новости Беларуси. 3 сентября тремя матчами продолжился 20-й тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Энергетик-БГУ» победил «Ислочь» со счетом 3:2.
Дублем у студентов отметился Бобир Абдихоликов. После этой виктории «Энергетик» набрал 38 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. «Витебск» и «Белшина» не смогли выявить победителя – ничья 2:2. В матче «Торпедо-Белаз» и «Славии» также был зафиксирован ничейный результат – 1:1.