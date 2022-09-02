Белорусские теннисисты Соболенко и Ивашко вышли на третий круг US Open

Поединок был больше похож на сценарий фильма. В первом сете соперница полностью доминировала, Арина отвечала лишь градом ошибок. Во второй партии ситуация казалась безнадежной: оппонентка вела – 5:1. Но дальше белоруске невероятным образом удалось переломить ход встречи и взять 5 геймов подряд. Исход второго сета решался на тай-брейке, и здесь не обошлось без камбека со стороны Арины. Она отыгралась со счета 2:5 и не позволила эстонке реализовать матчболы. В третьем отрезке началась равная борьба, однако все решил один брейк. В пассиве Соболенко 11 двойных ошибок и 41 невынужденная. А по общему количеству выигранных очков Канепи превзошла Соболенко. Однако перед желанием победить статистика бессильна. За четвертьфинал наша спортсменка сразится с квалифаером Кларой Бурель из второй сотни. Девушка уже ярко заявила о себе на турнире, выбив из борьбы чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину. Поединок запланирован на 3 сентября.