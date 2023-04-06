Белорусские стрелки медально выступают на соревнованиях в Казахстане

В Казахстане продолжаются международные соревнования по пулевой стрельбе. Второй день вновь радует хорошими результатами. Женщины определили сильнейших в стрельбе из малокалиберного пистолета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Весь пьедестал остался за нашими девушками. Зоя Дасько завоевала золотую награду, серебро у Александры Петровой, третьей стала Алина Нестерович. У мужчин в стрельбе из положения лежа из малокалиберной винтовки наилучший результат показал наш соотечественник Юрий Щербацевич. У него золотая награда.