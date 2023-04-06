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Белорусские стрелки медально выступают на соревнованиях в Казахстане

06 апреля 2023 12:21
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В Казахстане продолжаются международные соревнования по пулевой стрельбе. Второй день вновь радует хорошими результатами. Женщины определили сильнейших в стрельбе из малокалиберного пистолета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские стрелки медально выступают на соревнованиях в Казахстане-1

Весь пьедестал остался за нашими девушками. Зоя Дасько завоевала золотую награду, серебро у Александры Петровой, третьей стала Алина Нестерович. У мужчин в стрельбе из положения лежа из малокалиберной винтовки наилучший результат показал наш соотечественник Юрий Щербацевич. У него золотая награда.

# Спортивные соревнования # Юрий Щербацевич # Алина Нестерович # Зоя Дасько # Александра Петрова # Фотофакт

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