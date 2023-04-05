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Открытый ЧБ по плаванию проходит в Бресте. Подводим итоги соревновательного дня

05 апреля 2023 21:28
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Новости Беларуси. В Бресте продолжается Открытый чемпионат Беларуси по плаванию. В среду, 5 апреля, спортсмены соревновались как в личных дисциплинах, так и командных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открытый ЧБ по плаванию проходит в Бресте. Подводим итоги соревновательного дня-1

У мужчин комплексным плаванием 4 по 100 метров победу одержала сборная Минска, второе место у Минской области, а третье – у Гомельской. У женщин вольным стилем 4 по 200 метров вне конкуренции была Брестская область. Вице-чемпионом стал Минск. А бронза у девушек из Гомельской области. Состязались и лидеры сборной. И весьма успешно. Алина Змушко праздновала викторию на дистанции 200 метров брассом. Анастасия Кулешова – в заплыве 100 метров вольным стилем.

В четверг борьба за медали продолжится. Завершится национальный чемпионат 8 апреля.

# Плавание # Фотофакт

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