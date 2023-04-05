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Вопрос возможного отстранения белорусских команд будет рассмотрен на исполкоме УЕФА 29 июня

05 апреля 2023 21:27
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Вопрос возможного отстранения белорусских клубов и сборных от международных турниров будет обсуждаться на следующем исполкоме УЕФА, который пройдет в конце июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вопрос возможного отстранения белорусских команд будет рассмотрен на исполкоме УЕФА 29 июня-1

Об этом заявил президент союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин. На данный момент наша мужская национальная команда может участвовать в турнирах. Но домашние матчи должны проходить без зрителей и не на территории страны. Отметим, в июне коллективу предстоит провести две встречи в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024. 16 июня в соперниках будут футболисты из Израиля, а 19 июня сыграем против Косово.

# Футбол # Александер Чеферин # Фотофакт

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