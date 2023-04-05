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«Это колоссальный опыт, это всё, ради чего мы тренируемся». Команда СДЮШОР «Горизонт-1» обыграла «Минск-1»

05 апреля 2023 21:29
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Новости Беларуси. В Детско-юношеской баскетбольной лиге прошли матчи 6-го раунда среди девушек 2009-2010 годов рождения. На базе спорткомплекса «Горизонт» дружины из Минска и регионов боролись за право попасть в «турнир четырех», который пройдет в мае в столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Одним из самых напряженных выдался поединок команд СДЮШОР «Горизонт-1» и «Минск-1». «Горизонт-1» победил со счетом 48:42. Дружина Виты Стефанович играла с запалом и вдохновением. И своей игрой заслужила попасть в четверку лучших.

«Это колоссальный опыт, это всё, ради чего мы тренируемся». Команда СДЮШОР «Горизонт-1» обыграла «Минск-1»-1

Вита Стефанович, главный тренер команды СДЮШОР «Горизонт-1»:
Девчонки молодцы, классная победа. Предыдущие две игры команде «Минск-1» мы проиграли. Сегодняшнюю игру мы выиграли, чему несказанно рады. 6 очков. Это колоссальный опыт, это все, ради чего мы тренируемся, все наши усилия показываются в данных играх, здорово, что у нас в стране есть такой чемпионат. Будем стараться бороться за медали. А как там уже сложится... Очень хочется победить, хочется, чтобы девчонки и их старания были награждены и оправданы.

# Баскетбол # Вита Стефанович # Фотофакт

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