«Это колоссальный опыт, это всё, ради чего мы тренируемся». Команда СДЮШОР «Горизонт-1» обыграла «Минск-1»

Новости Беларуси. В Детско-юношеской баскетбольной лиге прошли матчи 6-го раунда среди девушек 2009-2010 годов рождения. На базе спорткомплекса «Горизонт» дружины из Минска и регионов боролись за право попасть в «турнир четырех», который пройдет в мае в столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Одним из самых напряженных выдался поединок команд СДЮШОР «Горизонт-1» и «Минск-1». «Горизонт-1» победил со счетом 48:42. Дружина Виты Стефанович играла с запалом и вдохновением. И своей игрой заслужила попасть в четверку лучших.