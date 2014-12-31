Белорусские спортсмены поздравили всех с Новым годом и Рождеством

Новости Беларуси. Какой же Новый год без поздравлений-напутствий. Белорусские прославленные атлеты не жалели теплых слов для телезрителей СТВ.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Я от всего сердца, всей души хочу поздравить всех белорусов с наступающим Новым годом, с Рождеством. Я верю в чудо, но я еще верю в то, что мы сами можем делать чудо, а чудеса бывают в дружбе со спортом.

Марина Зуева, трехкратный серебряный призер чемпионата мира по конькобежному спорту среди студентов:

Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем желаю отличного настроения, пусть сбываются ваши самые заветные мечты. Старайтесь, стремитесь, достигайте. Отмечайте весело этот праздник. Всем хорошего настроения.

Николай Ананьев, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Хотелось бы, чтобы новый год принес в каждую семью больше радостных событий, дней. И с этим и хочется поздравить весь белорусский народ.

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике (Пекин-2008):

Конечно, хотелось бы пожелать здоровья, благополучия, любви, чтобы все получалось в будущем году, чтобы все проблемы ушли, остались в прошлом, в этом году. И, самое главное, наверное, чтобы здоровье никогда не подводило.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике (Мюнхен-1972):

В новый год для нашей страны, чтобы побольше было здоровых счастливых семей.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике (Лондон-2012):

Я желаю вам в новом году ничего не бояться, верить, что невозможное возможно. Конечно же, крепкого здоровья, счастья, да и просто все будет хорошо. Правда.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу (Сочи-2014):

Я хотела бы всех поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать всем крепкого здоровья (без здоровья ничего не будет), успеха, удачи и болейте дальше за нас.

Людмила Волчек, двукратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках:

Добра, тепла, надежды, любви, веры. Что еще можно, что еще нужно?

Анна Тарасюк, чемпионка вторых Юношеских Олимпийских игр в Нанкине:

Хочу пожелать в наступающем новом году всем счастья, успехов, удачи. Ставьте перед собой цели, добивайтесь их. И все будет хорошо, все получится.

Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:

Я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, чтобы в каждом доме было счастье и улыбка. С Новым годом!

Сергей Макаренко, олимпийский чемпион по гребле (Рим-1960):

Конечно, хочется пожелать здоровья, успехов. Хочется сказать добрые слова, чтобы родные и близкие всегда были в радостном настроении, всегда чувствовали успех наших спортсменов. И болели, болели и болели за них.