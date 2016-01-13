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Белорусские спортсмены-борцы вышли на расчистку комплекса «Стайки» от снега после «Даниэллы»

13 января 2016 13:38
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Новости Беларуси. Последствия циклона «Даниэлла» продолжают устранять в Беларуси. Не остались в стороне и спортсмены. 13 января члены национальных команд по вольной и греко-римской борьбе вышли на расчистку от снега спортивного комплекса «Стайки». Работа кипела, ведь призеры Олимпиад привыкли быть первыми во всем.

Иосиф Чугошвилли, бронзовый призер первых Европейских игр по греко-римской борьбе:
Мне просто очень нравится снег, воздух. Наслаждение просто!

Михаил Семёнов, призер Олимпийских игр:
После тренировки работаем с лопатами, помогаем персоналу. Машины расчищаем иногда. 

# Погода в Беларуси # Михаил Семенов # Иосиф Чугошвилли

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