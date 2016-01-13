Белорусские спортсмены-борцы вышли на расчистку комплекса «Стайки» от снега после «Даниэллы»

Новости Беларуси. Последствия циклона «Даниэлла» продолжают устранять в Беларуси. Не остались в стороне и спортсмены. 13 января члены национальных команд по вольной и греко-римской борьбе вышли на расчистку от снега спортивного комплекса «Стайки». Работа кипела, ведь призеры Олимпиад привыкли быть первыми во всем.

Иосиф Чугошвилли, бронзовый призер первых Европейских игр по греко-римской борьбе:

Мне просто очень нравится снег, воздух. Наслаждение просто!

Михаил Семёнов, призер Олимпийских игр:

После тренировки работаем с лопатами, помогаем персоналу. Машины расчищаем иногда.