Дети в горных лыжах: зачем они идут на горы и как преодолевают страх

Зимой в любом горнолыжном комплексе можно увидеть немало детей. А в «Силичах», пожалуй, скопление юных горнолыжников самое большое. Уже ставшие традиционными соревнования «Silichy Kids Cup» дают шанс ребятам до 12 лет проникнуться духом соперничества.

Участники «Silichy Kids Cup»:

Мы приехали из Минска и участвуем, потому что мы хотим показать, чему научились за год. Хотим добиться успеха здесь.

Я хочу как Дарья Домрачева.

Любовь Иванова, участница «Silichy Kids Cup»:

Это мои первые соревнования, потому что я никогда не участвовала. У моей младшей сестры, наверное, это второй раз. Она занималась в школе горнолыжной. Тогда она училась кататься.

Людмила Пастернакевич, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Самая главная цель этих соревнований – чтобы наша молодежь начала заниматься зимними видами спорта. Сегодня они очень популярны у молодежи. И сноуборд, и горные лыжи.

На лыжню можно становиться в любом возрасте. Конечно, чем раньше это произойдет, тем больше возможностей набраться опыта, наладить координацию и пробиться в профессиональный спорт. А видов так много – выбирай не хочу: скоростной спуск, слалом, сноубординг. Но одним из самых популярных считается гигантский слалом.

Для каждого отдельного вида используется разная конструкция лыж. Здесь, например, особенность в том, что они длиннее стандартных и шире на концах – для удобного вхождения в повороты. Конечно, каждый любитель и профессионал переживает немало падений. Но тот, кто однажды стал на лыжи, уже не может от них отказаться.

Участник «Silichy Kids Cup»:

Я ими занимаюсь, потому что от них удовольствие и мышцы качаются.

Мама:

На своем примере обучаем детей, они катаются. Три года уже катаемся.

Участник «Silichy Kids Cup»:

Я быстро научился. Недавно приехал, а уже катаюсь.

Самым юным горнолыжникам всего по три года.

Кататься по горам я не рискнула, ведь для меня оказалось непростой задачей передвигаться на лыжах даже по ровной местности. 11-летняя Люба научила азам, даже объяснила, как действовать на крутых спусках. Но на спуск идти я наотрез отказалась. Побоялась. А побороть страх – это самое сложное на лыжне.

Любовь Иванова, участница «Silichy Kids Cup»:

Если у вас не получилось, не надо сдаваться, потому что я много видов спорта перепробовала, мне больше всего понравились лыжи. Я ни на какой другой спорт переходить не буду. Это я знаю точно.