XII Рождественский турнир в Минске: каким он запомнится участникам, победителям и зрителям

Для кого-то начало января – это просто время выходных, проведенных вместе с семьей, но для ветеранов и любителей хоккея из разных стран вот уже 12 лет – это время, чтобы собраться в Минске на Рождественском турнире и вновь скрестить клюшки на льду с теми, кто также горит и живет хоккеем.

Для каждого приехавшего хоккеиста участие в Рождественском турнире – это нечто большее, чем просто возможность выйти на лед. А потому не удивительно, что те, кто хоть раз принимал участие в этом хоккейном празднике, с радостью возвращаются в Минск, а те, кто приехал впервые, не могут не отметить потрясающую атмосферу на турнире и обещают вернуться вновь.

Кристиан Майер, игрок команды Германии:

Я здесь впервые и, несмотря на то, что на улице очень холодно, мне все нравится. Атмосфера здесь потрясающая.

Микко Пелтола, игрок команды Финляндии:

Все круто. Правда. Это мой первый раз здесь и положительных впечатлений уйма.

Мирослав Липовски, игрок команды Словакии:

Люди здесь хорошие, турнир хорошо организован, хорошая гостиница. Я здесь в первый раз. И когда будет возможность, приеду еще.

В 2016 году на Рождественском турнире уже по традиции собрались очень разные команды. Беларусь и Россия, Финляндия и Швеция, Швейцария, Германия с тем самым 84-летним игроком, экзотическая дружина из Объединенных Арабских Эмиратов и команда Словакии, которых в этом году вперед вел игрок с действительно мировым именем – Мирослав Шатан. Он чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли, за его плечами более тысячи матчей в НХЛ, но такой теплой встречи от болельщиков в Минске звезда мирового хоккея не ожидала, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Мирослав Шатан, игрок команды Словакии:

Нет, я совсем не ожидал, что меня здесь любят и так примут. И это стало большим сюрпризом. Такая поддержка от болельщиков сделала пребывание здесь еще более приятным. И, знаете, результат, каким бы он ни был, не так важен. Куда важнее снова увидеть друзей, тех, с кем раньше играл, и просто вернуться на лед. Это здорово.

Стоит отметить, что XII Рождественский турнир стал действительно особенным. В нем как никогда, пожалуй, жила интрига. Впервые за всю историю этого хоккейного праздника команда России не просто не пробилась в финал, но даже не сражалась за медали, а дружина Словакии не только потрепала нервы белорусским болельщикам в матче с командой Президента, не только установила новый рекордный счет турнира, обыграв шведов 17:3, но и впервые за все время своего участия завоевала награды – бронзовые медали.

Мирослав Липовски, игрок команды Словакии:

Хорошо мы играли, третье место. Думали, что выиграем, это и получилось. Мы счастливы.

Мирослав Шатан, игрок команды Словакии:

Мы не ожидали, что добьемся такого результата, и сейчас очень довольны, тем более что удалось забить так много. Да, третье место для нас, учитывая, что мы ехали сюда без каких-либо ожиданий, это очень круто.

Особенным этот турнир стал и для команды Финляндии. Шесть раз дружина Суоми уезжала из Минска с «бронзой», но в 2016 году они шагнули дальше, а именно в финал.

Правда, «золото» Рождественского турнира финнам так и не покорилось. Остановить «бело-синих» сумели лишь хозяева. Лед буквально плавился от накала эмоций, но в нелегком решающем поединке команда Президента Республики Беларусь все же добыла викторию – 2:1. Белорусы, уступая по ходу матча, сумели отыграться и стали триумфаторами Рождественского турнира девятый раз.

Олег Антоненко, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Массу удовольствия, массу самых положительных эмоций мы доставили нашим болельщикам, родным, близким, всем, кто приходил на эти игры. Мне кажется, это такой суперспектакль, суперзрелище, которое незабываемо. Ведь такой накал на всех играх – это здорово.

Тимо Вертала, игрок команды Финляндии:

Игра получилась сложной, но, я думаю, зрелищной. А Беларусь победила заслуженно.

Любительский хоккей – это скучно? Конечно же, нет! Быть может, на Рождественском турнире и не разыгрываются награды мирового уровня, но каждый, кто становится частью этого хоккейного праздника, выигрывает чуточку больше, ведь дружба и хорошее настроение – бесценно.