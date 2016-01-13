Зачем в Белорусскую академию тенниса приехали тренер по физподготовке Серены Уильямс и наставник Урсулы Радваньской?

Топовые турниры, многомиллионные призовые и всемирная слава – только одна сторона современного тенниса. Другая – это годы кропотливой работы, самоотдача и бесконечные часы тренировок. Но без грамотной тренерской работы даже неимоверных усилий спортсмена может не хватить для достижения самых высоких целей.

Впрочем, о том, как добиться результата, вам может рассказать новобранец белорусской теннисной академии – Абдул Силлах. Для того, чтобы увидеть плоды работы Абдула, вы можете взглянуть на первую строчку рейтинга WTA.

Да, в недалеком прошлом этот специалист был тренером по физподготовке самой Сирены Уильямс – первой ракетки мира на данный момент. Сейчас Абдул в Минске, и его цель – вырастить тут поколение чемпионов.

Абдул Силлах, директор по физподгтовке Белорусской академии тенниса:

До этого я занимался только с профессионалами. Работа с молодежью – для меня новая возможность и новый опыт. Мне было очень интересно. Я воспринимал это как вызов самому себе. Но моя философия сильно не поменялась. Я работаю с ними как с лучшими в мире игроками. И главная цель у меня такая же, как и всегда – сделать их еще сильнее. Моя философия всегда заключалась в том, чтобы как можно лучше подготовить спортсмена физически. При этом я всегда мотивирую его на достижение максимальных результатов.

Приход Абдула – не единственное изменение в работе академии. Сейчас формируется новая структура. Все это для того, чтобы поставить хорошие результаты наших теннисистов на конвейер. Создается четко выстроенная иерархия тренеров.

В академии ушли от традиционных жестких привязок, в которых игрок закреплен за одним конкретным тренером. Теперь в подготовке молодого теннисиста участвует целая группа специалистов, в которой каждый отвечает за отдельный элемент. Молодые спортсмены пока привыкают к новой системе.

Максим Дубаренко, профессиональный теннисист:

Поменялась сильно, и в лучшую сторону. Стали интегрировать физподготовку во время наших теннисных тренировок. То есть вместо отдыха у нас теперь упражнения на физподготовку. Достаточно сложные тренировки получаются, но в современном теннисе без такой работы не пробиться никак. Справляемся, привыкаем.

Еще одним ценным пополнением в тренерском штабе академии является польский специалист Мацей Дамко. До этого он был тренером Урсулы Радваньской, сестры не нуждающейся в представлении Агнешки, а также принимал участие в подготовке сборной Польши к Кубку Федерации.

Мацей Дамко, тренер по теннису:

Моя цель здесь – сделать сильную академию. Чтобы все игроки чувствовали себя здесь как дома и чтобы каждый лучше играл. Я думаю, что все мы здесь для игроков. И чтобы игроки тоже знали, что мы для них. Чтобы они понимали, как мы видим игру, теннис, все для них.

Хороший настрой на кортах и за его пределами – действительно часть того механизма, который стараются создать в академии. И эта система касается не только игроков и тренеров, но и всех остальных работников.

Павел Кислый, пресс-секретарь Белорусской академии тенниса:

Абдул и Мацей вообще такие позитивные ребята, всегда ответят на вопросы, если надо по работе. Всегда здороваются и спрашивают, как дела. Когда я наблюдаю за тренировочным процессом, всегда слышны какие-то шутки. И, вообще, когда я брал интервью у Мацея и Абдула, сказали, что они хотят построить еще и позитивную систему на кортах. И я смотрю, что у парней и девчонок настрой поднялся намного.

Абдул Силлах, директор по физподгтовке Белорусской академии тенниса:

Моей философией также является создание одной единой команды. Отношения внутри рабочего коллектива должны быть похожи на отношения в семье. Только такими путями можно достичь высоких результатов. Поработав с местными специалистами, я понял, что этот замысел вполне реален и вместе мы можем построить сильную команду.

Безусловно, белорусская школа тренеров достаточно уважаема и пользуется авторитетом на международной арене. Но приглашение специалистов мирового уровня в академию – очевидный шаг вперед. Взглад на некоторые вещи со стороны очень полезен. Вдобавок ко всему это способствует продвижению нашей страны как спортивной державы, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Абдул Силлах, директор по физподгтовке Белорусской академии тенниса:

Впервые, когда я услышал об этом месте, я подумал, что это остров. Конечно, когда я побывал тут, я понял, что это не так. Тут очень очень холодно. Но прожив тут какое-то время, я влюбился в этот город. Тут много теплых и душевных людей. Я тут прижижился, воспринимаю Минск как второй дом. Возможно, я буду приезжать сюда не только по работе.

Побывав в академии тенниса, можно понять, что условия для роста тут созданы самые благоприятные. Горящие глаза наших молодых теннисистов в сочетании с опытными наставлениями иминитых тренеров – коктейль, который может дать отличный результат. Но говорить что-то пока рано. Молодые спортсмены, как и растения, до того как окрепнут, требуют много внимания, заботы и ухода. Но надежда есть, что через какое-то время рейтинги WTA и ATP пополнятся белорусскими именами.