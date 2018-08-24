На берегу Ислочи откроется спортивный фестиваль «Олимпия – 2018»

Новости Беларуси. 24 августа на берегу реки Ислочь состоится торжественное открытие молодежного спортивного фестиваля «Олимпия – 2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 24 августа на берегу реки Ислочь состоится торжественное открытие молодежного спортивного фестиваля «Олимпия – 2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под Раковом встретятся активисты Белорусского республиканского союза молодежи из разных регионов. На этот раз фестиваль посвящен II Европейским играм-2019. Трехдневная встреча, насыщенная и интересная программа, футбол, волейбол, пешеходный туризм – только часть того, что обещают в этом году организаторы молодежного форума.
Главное, как отмечают они, атмосфера и общение, которое дарит сам фестиваль.