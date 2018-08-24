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На берегу Ислочи откроется спортивный фестиваль «Олимпия – 2018»

24 августа 2018 07:10
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Новости Беларуси. 24 августа на берегу реки Ислочь состоится торжественное открытие молодежного спортивного фестиваля «Олимпия – 2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На берегу Ислочи откроется спортивный фестиваль «Олимпия – 2018»-1

Под Раковом встретятся активисты Белорусского республиканского союза молодежи из разных регионов. На этот раз фестиваль посвящен II Европейским играм-2019. Трехдневная встреча, насыщенная и интересная программа, футбол, волейбол, пешеходный туризм – только часть того, что обещают в этом году организаторы молодежного форума.

На берегу Ислочи откроется спортивный фестиваль «Олимпия – 2018»-4

Главное, как отмечают они, атмосфера и общение, которое дарит сам фестиваль.

На берегу Ислочи откроется спортивный фестиваль «Олимпия – 2018»-7

 

# Спортивный праздник # Фотофакт

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