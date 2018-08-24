«Первое ощущение – это огромный масштаб». Репортаж СТВ о первом дне «Олимпии-2018»

Новости Беларуси. Фестиваль «Олимпия» открылся 24 августа под Воложином. Уже в 14-й раз на живописном берегу Ислочи собираются представители трудовой молодежи со всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа форума рассчитана на три дня. Запланированы интеллектуальные и спортивные состязания. Последним – особое внимание. В 2018 году встречу решили посвятить II Европейским играм. Весь день здесь работает и наша съемочная группа. Все подробности у корреспондента Александра Лучонка.

Александр Лучонок, СТВ:

Первый день фестиваля еще не закончился. Прямо сейчас участники обустраивают палаточный лагерь, готовят места для ночлега, разводят костры и колют дрова.

Кстати, сегодня любители активного образа жизни не просто занимались бытом, но и, несмотря на почти 30-градусную жару, успели принять участие в соревнованиях по футболу и волейболу.

Первое ощущение – это огромный масштаб. Соревновательный дух на высшем уровне. Конечно, приехали побеждать.

Постоянно сюда приезжаю. Жду этого момента, чтобы приехать на «Олимпию» и показать все свои силы – спортивные, интеллектуальные и вообще. Здорово здесь.

Конечно, неповторимую атмосферу создала красочная церемония открытия фестиваля: парад спортсменов, поднятие флагов и, конечно, зажжение огня.

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Такие молодежные мероприятия спортивного плана, где можно неформально пообщаться, посоревноваться в видах спорта, подискутировать на тему II Европейских игр – это очень хороший элемент популяризации этого мероприятия и вовлечения как можно большего количества представителей яркой белорусской молодежи в событие.

В 2018 году фестиваль проводится под слоганом «ВМЕСТЕ: навстречу II Европейским играм 2019!» На церемонии открытия команды предстали в образах стран-участниц. По итогам жеребьевки, например, сборная Министерства по чрезвычайным ситуациям выступает под флагом Азербайджана, БелЖД представляет Армению, команда МАЗа – Испанию. Флаг нашей страны выпала честь вынести сотрудникам Государственного военно-промышленного комитета.

Кстати, недавно завершился открытый диалог. Спортсмены, политики и просто молодые люди активно обсуждали нюансы подготовки к предстоящим Европейским играм и дискутировали на актуальные темы.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Что касается Союза молодежи, участия во II Европейских играх – да, наши ребята будут принимать участие через официальный канал, через дирекцию, будут волонтерами. Также наши ребята будут работать в студенческих отрядах при организации сервисных работ. В том числе наш молодежный отряд охраны правопорядка будет помогать милиции для того, чтобы подсказать, рассказать нашим туристам, где находятся те или иные места. Чтобы всем нам было безопасно и удобно на улицах, где будет проходить спортивный праздник.

В общей сложности фестиваль объединил несколько сотен активных молодых людей. Все они трудятся на крупных предприятиях, в министерствах и общественных организациях. На протяжении еще двух соревновательных дней они будут бороться за звание лучших. Например, 25 августа пройдут соревнования по метанию дротиков, поднятию гири, стрельбе из лука. Также запланированы мастер-классы по спортивно-бальным танцам и творческий конкурс «игра на гитаре».