Александр Лукашенко посетил «Раубичи» и лично протестировал качество трасс

Новости Беларуси. Белорусские лыжники и биатлонисты должны готовиться в «Раубичах», а не за рубежом. Такую задачу поставил 13 февраля президент, посещая обновленный Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

Поручение изменить «Раубичи» Александр Лукашенко давал еще в 2010 году. В итоге реконструкция спорткомплекса была по-настоящему масштабной.

Лишь за последний год в эксплуатацию ввели биатлонный стадион, стрельбище, обновили лыжероллерную трассу. Кроме того, построены судейский павильон, уникальный закрытый тир, гостиница для спортсменов.

По словам президента, в обновленных «Раубичах» ежедневно тренироваться должны тысячи спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Садитесь и оптимизируйтесь. Если вы хотите иметь хорошие зарплаты, это не за счет повышения цены тренировок для спортсменов или людей, которые приходят сюда заниматься. Просто люди сюда не пойдут.

Каждый день здесь должны тысячи быть человек. Тысячи. Трассы прекрасные для лыжников и биатлонистов. Фристайл? Пожалуйста, акробатика. Пусть прыгают. Все должно быть сделано, пусть занимаются. Никаких Австрий, никаких Австралий, Чили или Перу и Аргентины. Вот здесь должны готовиться. Дойдут до уровня Домрачевой – отправим на ледники летом. Больше повторять не буду.

Александр Лукашенко стал на лыжи и лично проверил качество трасс.

Как заверяют проектировщики, сегодня «Раубичи» соответствуют высоким мировым стандартам. Готов комплекс и к тому, чтобы принимать соревнования мирового уровня. Тем более в будущем «визитная карточка белорусского спорта» должна быть комфортной базой для спортсменов 10 видов спорта.

«Первый экзамен» ждет «Раубичи» совсем скоро.