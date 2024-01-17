Иван Дроздов и Сэм Энас попали в списки лучших игроков КХЛ

Лучшим игроком дня Континентальной хоккейной лиги признан Сэм Энас. Форвард минского «Динамо» приложил клюшку к разгрому китайского «Куньлуня» – 5:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучшим игроком дня Континентальной хоккейной лиги признан Сэм Энас. Форвард минского «Динамо» приложил клюшку к разгрому китайского «Куньлуня» – 5:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В активе исполнителя хет-трик. К слову, тройное взятие ворот стало первым для американца в КХЛ. В традиционном опросе «зубр» набрал 40 % голосов и значительно обошел конкурентов.
А отечественный нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов возглавил рейтинг игроков лиги. Данный показатель рассчитывается на основе множества статистических данных. Учитывается и время на льду, и действия в обороне и в атаке. К слову, в последнем матче за клуб белорус набрал сотое очко в Континентальной хоккейной лиге.