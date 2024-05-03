Белорусские пляжные волейболисты выиграли группу на первом этапе Кубка России

Наши парни в двух сетах сломили сопротивление Журавлева и Семенова. На старте превосходство представителей клуба «Минск» не вызывало сомнений – 21:11. Во втором сете пришлось понервничать – 21:19. Тем не менее есть сухая виктория. А затем не устояла и вторая пара Величко и Сиволап. С ними пришлось повозиться дольше. Результат – 2:1. Таким образом, земляки заняли первое место на предварительном этапе.