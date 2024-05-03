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Белорусские пляжные волейболисты выиграли группу на первом этапе Кубка России

03 мая 2024 12:29
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Белорусские пляжные волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко одержали первую победу на групповой стадии дебютного этапа Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Архангельске.

Белорусские пляжные волейболисты выиграли группу на первом этапе Кубка России-1

Наши парни в двух сетах сломили сопротивление Журавлева и Семенова. На старте превосходство представителей клуба «Минск» не вызывало сомнений – 21:11. Во втором сете пришлось понервничать – 21:19. Тем не менее есть сухая виктория. А затем не устояла и вторая пара Величко и Сиволап. С ними пришлось повозиться дольше. Результат – 2:1. Таким образом, земляки заняли первое место на предварительном этапе.

# Спортивные соревнования # Александр Дедков # Павел Петрушко

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