Белорусские пляжные волейболисты выиграли группу на первом этапе Кубка России

Белорусские пляжные волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко одержали первую победу на групповой стадии дебютного этапа Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Архангельске.
Белорусские пляжные волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко одержали первую победу на групповой стадии дебютного этапа Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Архангельске.
Наши парни в двух сетах сломили сопротивление Журавлева и Семенова. На старте превосходство представителей клуба «Минск» не вызывало сомнений – 21:11. Во втором сете пришлось понервничать – 21:19. Тем не менее есть сухая виктория. А затем не устояла и вторая пара Величко и Сиволап. С ними пришлось повозиться дольше. Результат – 2:1. Таким образом, земляки заняли первое место на предварительном этапе.