Белорусская теннисистка Арина Соболенко выступит в финале турнира WTA-1000 в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал турнира WTA-1000 в Мадриде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полуфинале вторая ракетка мира одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая занимает 4-е место в рейтинге WTA, – 1:6, 7:5, 7:6 (7:5). На пути к финалу Соболенко обыграла также польскую теннисистку Магду Линетт, американок Робин Монтгомери и Даниэль Коллинз, а также россиянку Мирру Андрееву. И вот радость нынешней победы.