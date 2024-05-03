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Белорусская теннисистка Арина Соболенко выступит в финале турнира WTA-1000 в Мадриде

03 мая 2024 09:43
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал турнира WTA-1000 в Мадриде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выступит в финале турнира WTA-1000 в Мадриде-1

В полуфинале вторая ракетка мира одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая занимает 4-е место в рейтинге WTA, – 1:6, 7:5, 7:6 (7:5). На пути к финалу Соболенко обыграла также польскую теннисистку Магду Линетт, американок Робин Монтгомери и Даниэль Коллинз, а также россиянку Мирру Андрееву. И вот радость нынешней победы.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выступит в финале турнира WTA-1000 в Мадриде-4

Турнир на открытых грунтовых кортах Мадрида завершится 5 мая. Его призовой фонд – 7 миллионов 800 тысяч евро. В решающем поединке соперницей белоруски будет первая ракетка планеты – полька Ига Свентек.

# Теннис # Арина Соболенко

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