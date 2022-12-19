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Белорусские пловцы завоевали 9 наград на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге

19 декабря 2022 11:41
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Три медали выиграли белорусы в последний день Кубка Сальникова по плаванию. Турнир завершился в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские пловцы завоевали 9 наград на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге-1

Очередным золотом обзавелась Анастасия Шкурдай. На сей раз ей не было равных на 200-метровке комплексом. Победный результат 2 минуты 8 секунд и 35 сотых. Чуть позже она же, а также Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская стали вице-чемпионками в эстафете 4 по 50 комплексом. Причем девушки обновили национальный рекорд. В аналогичном виде программы, но у мужчин белорусы стали третьими. Всего за три дня наши спортсмены выиграли 9 наград.

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# Плавание # Анастасия Шкурдай # Алина Змушко # Анастасия Кулешова # Анастасия Коряковская # Фотофакт

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