Белорусские пловцы завоевали 9 наград на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге

Три медали выиграли белорусы в последний день Кубка Сальникова по плаванию. Турнир завершился в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Очередным золотом обзавелась Анастасия Шкурдай. На сей раз ей не было равных на 200-метровке комплексом. Победный результат 2 минуты 8 секунд и 35 сотых. Чуть позже она же, а также Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Анастасия Коряковская стали вице-чемпионками в эстафете 4 по 50 комплексом. Причем девушки обновили национальный рекорд. В аналогичном виде программы, но у мужчин белорусы стали третьими. Всего за три дня наши спортсмены выиграли 9 наград.