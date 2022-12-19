Сборная Беларуси по хоккею выиграла Кубок Первого канала. В решающем матче наши парни впервые за 11 лет обыграли россиян, причем на их же территории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок выдался очень нервным и напряженным. Подопечные Крэйга Вудкрофта трижды вели в счете, однако хозяева каждый раз находили в себе силы сравнивать цифры на табло. Основное время завершилось вничью – 4:4. Овертайм также сильнейшего не выявил. А в серии буллитов лучше выглядели наши парни. Финальную точку поставил Шейн Принс. Сборная Беларуси – победитель турнира, а Алексей Колосов и Сергей Сапего получили личные призы как лучшие вратарь и защитник.