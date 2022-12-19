Прямой эфир

Сборная Беларуси по хоккею выиграла Кубок Первого канала

19 декабря 2022 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси по хоккею выиграла Кубок Первого канала. В решающем матче наши парни впервые за 11 лет обыграли россиян, причем на их же территории, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею выиграла Кубок Первого канала-1

Поединок выдался очень нервным и напряженным. Подопечные Крэйга Вудкрофта трижды вели в счете, однако хозяева каждый раз находили в себе силы сравнивать цифры на табло. Основное время завершилось вничью – 4:4. Овертайм также сильнейшего не выявил. А в серии буллитов лучше выглядели наши парни. Финальную точку поставил Шейн Принс. Сборная Беларуси – победитель турнира, а Алексей Колосов и Сергей Сапего получили личные призы как лучшие вратарь и защитник.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей Беларуси # Алексей Колосов # Сергей Сапего # Шейн Принс # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как бороться с мировым баном в теннисе и вывести белорусов на новый уровень? Обсудили с главой федерации
18 декабря 2022 19:39

Как бороться с мировым баном в теннисе и вывести белорусов на новый уровень? Обсудили с главой федерации

Чем запомнился чемпионат Беларуси по фигурному катанию? О ярких моментах и планах узнали у спортсменов
18 декабря 2022 19:27

Чем запомнился чемпионат Беларуси по фигурному катанию? О ярких моментах и планах узнали у спортсменов

Посмотрите, как белорусская чемпионка мира готовила свою дочь на «Лигу самбо». Спойлер – девочка победила
18 декабря 2022 19:11

Посмотрите, как белорусская чемпионка мира готовила свою дочь на «Лигу самбо». Спойлер – девочка победила