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Александра Саснович завершила борьбу на турнире в Гонконге

31 октября 2025 17:58
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Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире категории 250 в Гонконге в парном разряде, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Наша спортсменка выступала в тандеме с Камиллой Рахимовой. В полуфинале они проиграли таиландско-японскому тандему Плипыч / Кобори. В первой партии расстановка сил оказалась на стороне соперниц, во втором сете белорусско-российский дуэт взял реванш. Третий игровой отрезок проходил в напряженной и неуступчивой борьбе, однако в ключевые моменты удача была на стороне оппоненток. Итоговые цифры противостояния – 2:6, 6:4, 8:10. Встреча продолжалась полтора часа. Напомним, турнирный путь Александры в Гонконге в одиночном разряде также завершен. 

# Теннис

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