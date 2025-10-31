Баскетболисты «Минска» обыграли «Автодор» в Единой молодёжной лиге

Баскетболисты «Минска» одержали победу в гостевом поединке Единой молодежной лиги. Подопечные Дмитрия Колтунова в Саратове встречались с местным «Автодором», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне наши парни уступили этому сопернику, однако сегодня удалось взять реванш. Уже к большому перерыву белорусы обеспечили себе преимущество в 15 очков, в дальнейшем столичный коллектив продолжил доминировать на площадке и одержал более чем уверенную викторию с разницей в 25 баллов – 87:62. Самым результативным в составе минчан стал Виталий Дучко, набравший 19 очков.