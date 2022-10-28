Белорусские конькобежцы завоевали три золота на первом этапе Кубка России

В Коломне проходит Кубок России по конькобежному спорту, участие в котором принимают и наши спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И белорусы уже завоевали первые награды.

На дистанции в километр первое место итогового протокола занял наш Игнат Головатюк. Не было равных землякам и в командных соревнованиях. В забеге на шесть кругов на высшую ступень пьедестала поднялась команда в составе Екатерины Слоевой, Евгении Воробьевой и Анны Ковалевой. А в забеге на восемь кругов викторию праздновали белорусы Виктор Руденко, Егор Доморацкий и Евгений Болгов. Соревнования завершатся 30 октября.