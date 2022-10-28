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Белорусские конькобежцы завоевали три золота на первом этапе Кубка России

28 октября 2022 15:29
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В Коломне проходит Кубок России по конькобежному спорту, участие в котором принимают и наши спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И белорусы уже завоевали первые награды.

Белорусские конькобежцы завоевали три золота на первом этапе Кубка России-1

На дистанции в километр первое место итогового протокола занял наш Игнат Головатюк. Не было равных землякам и в командных соревнованиях. В забеге на шесть кругов на высшую ступень пьедестала поднялась команда в составе Екатерины Слоевой, Евгении Воробьевой и Анны Ковалевой. А в забеге на восемь кругов викторию праздновали белорусы Виктор Руденко, Егор Доморацкий и Евгений Болгов. Соревнования завершатся 30 октября.

# Спортивные соревнования # Виктор Руденко # Егор Доморацкий # Екатерина Слоева # Евгения Воробьева # Анна Ковалева # Игнат Головатюк

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