Белорусские конькобежцы завоевали 13 медалей в финале Кубка России в подмосковной Коломне. Три соревновательных дня принесли нашей команде 7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обладателями золотых наград белорусы стали в мужском и женском командных спринтах. Оба коллектива показали лучшие результаты сезона. Анна Доморацкая заняла первое место на двух дистанциях – 500 и 1 000 метров. Игнат Головатюк одержал победу, показав свой лучший результат в сезоне на дистанции 1 000 метров. В командной гонке у женщин также сильнейшими были наши спортсменки, а Екатерина Слоева взяла золото на дистанции 1 500 метров.