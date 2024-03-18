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Белорусские конькобежцы завоевали 13 медалей в финале Кубка России

18 марта 2024 11:06
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Белорусские конькобежцы завоевали 13 медалей в финале Кубка России в подмосковной Коломне. Три соревновательных дня принесли нашей команде 7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские конькобежцы завоевали 13 медалей в финале Кубка России-1

Обладателями золотых наград белорусы стали в мужском и женском командных спринтах. Оба коллектива показали лучшие результаты сезона. Анна Доморацкая заняла первое место на двух дистанциях – 500 и 1 000 метров. Игнат Головатюк одержал победу, показав свой лучший результат в сезоне на дистанции 1 000 метров. В командной гонке у женщин также сильнейшими были наши спортсменки, а Екатерина Слоева взяла золото на дистанции 1 500 метров.

# Спортивные соревнования # Екатерина Слоева # Игнат Головатюк

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